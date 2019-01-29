Новосельцев будет выступать в «Ростове» на правах аренды до конца сезона - Советский спорт
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Футбол29 января 2019 14:42Источник: ФК «Зенит»Автор: Сметанникова Дарья

Новосельцев будет выступать в «Ростове» на правах аренды до конца сезона

«Зенит» и «Ростов» договорились о переходе центрального защитника Ивана Новосельцева.

Новосельцев будет выступать в «Ростове» на правах аренды до конца сезона-2018/19. Первую часть сезона защитник, принадлежащий «Зениту», провел в «Анжи».

«Зенит» желает Ивану Новосельцеву успешного продолжения сезона!», - говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел 11 матчей в российской премьер-лиге, в которых забил один мяч и получил три желтые карточки.

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