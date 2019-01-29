Сергей Фурсенко: У Ракицого очень много преимуществ, поэтому мы остановили свой выбор на нем

Футбол 29 января 2019 15:01 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

«Зенит» приобрел защитника «Шахтера».

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал подписание контракта с защитником Ярославом Ракицким.

«Ракицкий – очень сильный футболист, он находится в хороших физических кондициях, – приводит ТАСС слова Фурсенко. – У него рабочая левая нога, что является для нас существенным, мы искали левоногого игрока. Сначала он играл в полузащите, потом стал играть левого центрального защитника. Он очень хорошо выходит в атаку, у него хороший длинный пас.

Он универсален, очень много преимуществ, поэтому мы остановили свой выбор на нем».

Напомним, накануне «Зенит» объявил о подписании с 29-летним Ракицким контракта на 3,5 года.