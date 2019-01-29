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Футбол29 января 2019 15:36Источник: Instagram

Паредес поблагодарил «Зенит» на русском языке

Аргентинский полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес поблагодарил болельщиков «Зенита» и сотрудников клуба.

- Я хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, моих товарищей и всех болельщиков «Зенита» за доброе отношение и уважение в течение всего этого времени. Я узнал прекрасный город, о котором увезу лучшие воспоминания. Он всегда будет в моем сердце, - написал Паредес в Instagram.

Напомним, что ранее «ПСЖ» объявил о переходе 24-летнего аргентинца. По информации портала transfermarkt.com, «Зенит» заработал на трансфере Паредеса 47 миллионов евро.

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