Дмитрий Селюк: В «Зените» куча немотивированных игроков, которые просто так получают деньги - Советский спорт
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Футбол29 января 2019 16:12Источник: Sport24.ru

Дмитрий Селюк: В «Зените» куча немотивированных игроков, которые просто так получают деньги

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход полузащитник Леандро Паредеса из «Зенита» в «ПСЖ».

- «Зенит» 100% выиграл с перехода Паредеса в «ПСЖ». Вообще «Зенит» выиграет почти с любой продажи своего игрока. Питерцам нужно разгрести свой состав, который пылесосом втянули в себя в свое время. Там куча немотивированных игроков, которых стоит разогнать из клуба, они просто так получают деньги.

То, что делает сейчас успешно ЦСКА и то, что с приходом Кононова делает «Спартак» — это правильная политика клуба. Я считаю, что «Зенит» в конечно итоге будет за «Локомотивом», учитывая, что там превалирует пенсионный возраст. «Краснодар» — молодцы. У них правильный симбиоз между опытом и молодостью. Поэтому сегодня «Краснодар» играет в самый красивый футбол. Считаю, что Мусаев и Галицкий абсолютно правильно ведут работу в клубе, - приводит слова Селюка Sport24.ru.

Ранее «ПСЖ» объявил о переходе 24-летнего аргентинца. По информации портала transfermarkt.com, «Зенит» заработал на трансфере Паредеса 47 миллионов евро.

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