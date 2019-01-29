«Тоттенхэм» заинтересовался полузащитником «Монако» Тилемансом

Футбол 29 января 2019 16:48 Источник: Sky Sports

«Тоттенхэм» изучает возможности подписания полузащитника «Монако» Юри Тилеманса.

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на собственный источник, представители лондонского клуба ведут переговоры о возможном трансфере 21-летнего полузащитника сборной Бельгии. При этом руководство «Тоттенхэма» на данный момент отрицает какую-либо заинтересованность в переходе футболиста.

По информации издания, «Монако» хочет получить за трансфер за бельгийца порядка 20 миллионов евро.

Ранее L"Equipe сообщал, что вернувшийся на пост главного тренера «Монако» Леонарду Жардим намерен избавиться от Тилеманса в текущее трансферное окно​.

Отмечается, что главным фаворитом в борьбе за полузащитника по-прежнему остается «Лестер».

Тилеманс перешел в «Монако» из «Андерлехта» в июле 2017 года за 26,2 миллиона евро. С тех пор полузащитник провел за клуб 65 игр во всех турнирах, записав на свой счет 6 голов и 3 результативные передачи. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.