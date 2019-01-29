«Вильярреал» уволил главного тренера спустя семь недель после назначения

Футбол 29 января 2019 17:08 Источник: ФК «Вильярреал»

«Вильярреала» уволил с поста главного тренера команды Луиса Гарсию Пласа, сообщает пресс-служба клуба.

«Вильярреал» решил расторгнуть контракт Луиса Гарсии в качестве главного тренера первой команды. Клуб хочет поблагодарить тренера за его работу, самоотдачу и профессионализм и желает ему удачи в его спортивной карьере», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте испанской команды.

Напомним, что 46-летний специалист принял «Вильярреал» 10 декабря. Команда в первом матче под руководством нового тренера обыграла в 6-м туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» (2:0). С тех пор «Вильярреал» не выиграл ни одного матча во всех турнирах, потерпев три поражения и сыграв пять матчей вничью.