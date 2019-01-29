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Футбол29 января 2019 17:43Источник: Cadena Cope

«Барселона» и «Арсенал» согласовали трансфер Дениса Суареса

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес на правах аренды перешел в «Арсенал».

Как сообщает Cadena Cope, представители «Арсенала» смогли договориться с руководством «Барселоны» по условиям аренды 25-летнего испанского полузащитника.

Детали сделки на данный момент не сообщаются. Отметим, что ранее «Барселона» настаивала, чтобы пункт по выкупу игрока по окончании аренды носил обязательный характер, «канониры» же отказывались от опции обязательного выкупа полузащитника за 20-25 миллионов евро.

Напомним, что Суарес, контракт которого заканчивается в июне 2020 года, отказался подписывать новое соглашение с клубом.

Полузащитник перешел в «Барселону» из «Вильярреала» в июле 2016 года за 3,25 миллиона евро. За это время он провел 71 матч за каталонскую команду, записав на свой счет 8 забитых мячей и 11 результативных передач. Портал transfermarkt.com оценивается стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

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