«Урал» больше не будет делать приобретений в зимнее трансферное окно

Футбол 29 января 2019 17:45 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Во вторник «Урал» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с защитником Джамалдином Ходжаниязовым.

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о трансферной компании команды в это окно.

«Сегодня расторгли контракт с Ходжаниязовым по обоюдному согласию, пока больше ни с кем расставаться не планируем. Приобретений тоже больше не будет — команда укомплектована, трансферная кампания окончена. Конечно, если кто-то захочет прийти к нам на нашу зарплату — мы с удовольствием рассмотрим предложения», - приводит слова Иванова Sport24.ru.

Этой зимой в «Урал» пришли защитник Шамсиддин Шанбиев, защитник Денис Поляков и был взят в аренду защитник «Краснодара» Стефан Страндберг.

После 17 туров российской премьер-лиги «Урал» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка.