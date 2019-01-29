«Урал» больше не будет делать приобретений в зимнее трансферное окно - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол29 января 2019 17:45Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

«Урал» больше не будет делать приобретений в зимнее трансферное окно

Во вторник «Урал» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с защитником Джамалдином Ходжаниязовым.

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о трансферной компании команды в это окно.

«Сегодня расторгли контракт с Ходжаниязовым по обоюдному согласию, пока больше ни с кем расставаться не планируем. Приобретений тоже больше не будет — команда укомплектована, трансферная кампания окончена. Конечно, если кто-то захочет прийти к нам на нашу зарплату — мы с удовольствием рассмотрим предложения», - приводит слова Иванова Sport24.ru.

Этой зимой в «Урал» пришли защитник Шамсиддин Шанбиев, защитник Денис Поляков и был взят в аренду защитник «Краснодара» Стефан Страндберг.

После 17 туров российской премьер-лиги «Урал» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка.

Таблица трансферов РПЛ здесь

#фк урал#иванов григорий#Возможные трансферы#рпл#ходжаниязов джамалдин#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта