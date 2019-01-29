Гаджи Гаджиев: Смолов сейчас не играет на уровне своих возможностей

Футбол 29 января 2019 19:45 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился мнением о форме нападающего «Локомотива» Федора Смолова.

- Вопрос не столько в физической форме, сколько в психологическом состоянии игрока. На чемпионате мира он должен был быть центрфорвардом номер один, а в итоге у него это не получилось

У него высокий потенциал, поэтому факт в том, что сейчас он не играет на уровне своих возможностей. Когда он заиграет? Это зависит только от него, потому что отношение к нему в «Локомотиве» нормальные, возможности предоставляются, - рассказал Гаджиев в эфире «Матч ТВ».

Ранее Смолов извинился за незабитый пенальти в матче ¼ финала чемпионата мира 2018 года против сборной Хорватии (2:2, по пенальти – 3:4).