Джамалдин Ходжаниязов: У меня есть пара вариантов продолжения карьеры - Советский спорт
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Футбол29 января 2019 20:22Источник: Чемпионат.com

Джамалдин Ходжаниязов: У меня есть пара вариантов продолжения карьеры

Экс-защитник «Урала» Джамалдин Ходжаниязов – о планах на будущее.

«После расторжения контракта с «Уралом» у меня есть пара вариантов продолжения карьеры. В России я не могу играть до лета, поэтому оба возможных клуба – зарубежные. Хочется поскорее определиться, ведь вторая часть сезона на носу», – приводит слова Ходжаниязова «Чемпионат.com».

Напомним, «Урал» расторг контракт с Ходжаниязовым по взаимному согласию сторон. В нынешнем сезоне 22-летний защитник провел за «Урал» два матча, в которых не смог отличиться.

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