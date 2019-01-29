Сергей Кирьяков – о переходе Паредеса: Честно говоря, я не понимаю «ПСЖ»

Футбол 29 января 2019 20:34 Источник: «Евро-футбол.ру»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал переход полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса в «ПСЖ».

- Паредес — это тот футболист, который, исходя из своей позиций и качеств, должен вести игру, быть постоянно на мяче, распределять передачи как вперед-назад, так и по флангам. Поэтому за полтора года его игра оставила двоякие впечатления. С одной стороны, были игры, которые подтверждали его высокий уровень, но с другой — были и провальные матчи, связанные в первую очередь с психологическими проблемами. Не раз, получая желтые или красные карточки, он подводил свою команду. Поэтому есть ощущение, что он мог играть намного лучше и принести намного больше пользы «Зениту».

- Редко такое бывает, чтобы иностранец, приехав в Россию, затем уехал в топ-клуб. Значит, в России Паредес вырос как футболист?

- Здесь у него постоянно была игровая практика, на него в России возлагались большие надежды, он чувствовал доверие, свою важность в коллективе, что, конечно же, должно было помочь ему. Но, честно говоря, я не понимаю «ПСЖ». Обладая теми возможностями, которые у них есть, они могли приобрести игрока более высокого уровня. Ну, как говорится, на вкус и цвет товарища нет, - приводит слова Кирьякова «Ефро-Футбол.Ру».

По информации портала transfermarkt.com, «Зенит» получил от «ПСЖ» за трансфер Паредеса 47 миллионов евро.