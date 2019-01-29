Пропавший Сала – в заявке «Кардиффа» на матч «Арсеналом»

Футбол 29 января 2019 20:35 Источник: «Советский спорт»

«Кардифф» внес в заявку на матч 24-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» нападающего Эмилиано Салу, самолет с которым пропал над Ла-Маншем.

Фотографию программки матча с именем Салы в заявке опубликовал один из интернет-пользователей.

Classy touch from the club to include Emiliano Sala on the match programme for tonight’s game vs Cardiff.

Cardiff officials were unaware of the gesture and are reportedly very moved by it. 🌻🙏 #AFC #ARSCAR pic.twitter.com/Tuo8TaO3F5 — Gunners.com (@Gunnersc0m) 29 января 2019 г.

Сала 20 января подписал контракт с «Кардиффом». Аргентинец в понедельник вечером попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал с радаров за час до прибытия.

Поисково-спасательные работы длились два дня. За это время воздушные и морские активы Франции, Великобритании и Нормандских островов обследовали более четырех тысяч квадратных километров. 24-я января полиция объявила о прекращении поиска.

Напомним, матч «Арсенал» – «Кардифф» состоится сегодня, 29 января и начнется в 22:45 по московскому времени.