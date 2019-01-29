Пропавший Сала – в заявке «Кардиффа» на матч «Арсеналом»

«Кардифф» внес в заявку на матч 24-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» нападающего Эмилиано Салу, самолет с которым пропал над Ла-Маншем.
Фотографию программки матча с именем Салы в заявке опубликовал один из интернет-пользователей.
Classy touch from the club to include Emiliano Sala on the match programme for tonight’s game vs Cardiff.— Gunners.com (@Gunnersc0m) 29 января 2019 г.
Cardiff officials were unaware of the gesture and are reportedly very moved by it. 🌻🙏 #AFC #ARSCAR pic.twitter.com/Tuo8TaO3F5
Сала 20 января подписал контракт с «Кардиффом». Аргентинец в понедельник вечером попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал с радаров за час до прибытия.
Поисково-спасательные работы длились два дня. За это время воздушные и морские активы Франции, Великобритании и Нормандских островов обследовали более четырех тысяч квадратных километров. 24-я января полиция объявила о прекращении поиска.
Напомним, матч «Арсенал» – «Кардифф» состоится сегодня, 29 января и начнется в 22:45 по московскому времени.