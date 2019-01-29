Виктор Гончаренко: Доволен тем, как команда принимала решения под давлением - Советский спорт
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Футбол29 января 2019 21:40Источник: Sport24.ru

Виктор Гончаренко: Доволен тем, как команда принимала решения под давлением

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от контрольного матча с датским «Норшелланном» (2:1).

- Не могу сказать, что чем-то недоволен. Когда команда под нагрузками, надо проявлять морально-волевые качества. Бистрович, Эрнандес, Ахметов — игроки, которые много пропустили, улучшают свою форму.

Доволен тем, как команда принимала решения под давлением. Нужно набивать шишки именно сейчас во многих компонентах. Но в то же время вижу позитивное, например, в быстрых контратаках, что и произошло при голе Облякова.

Дзагоев и два исландца не попали в заявку, потому что различные травмы не позволили им сегодня сыграть, - приводит слова Гончаренко Sport24.ru.

Добавим, что в следующем контрольном матче армейцы 2 февраля встретятся с норвежским «Сарпсборгом 08».

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