Дубль Зе Луиша помог «Спартаку» разгромить «Локомотив»

Футбол 29 января 2019 21:50 Источник: «Советский спорт»

В рамках товарищеского турнира «Спартак» разгромил «Локомотив» со счетом 4:0.

У победителей встречи дубль оформил Зе Луиш (85-я и 87-я минуты), а также по разу отличились Айртон (1) и Александр Ломовицкий (31).

«Спартак» с девятью очками одержал победу в турнире, на втором месте расположился «Локомотив» (5 очков), на третьем – «Зенит» (3), на четвертом – «Ростов» (1).

Напомним, раннее красно-белые обыграли подопечных Валерия Карпина – 2:1, а затем разгромили петербуржцев – 3:0.

«Спартак» – «Локомотив» – 4:0 (2:0)

Голы: Айртон, 1; Ломовицкий, 31; Зе Луиш, 85, 87

«Спартак»: Селихов, Айртон (Маслов, 76), Джикия, Кутепов, Рассказов (Мельгарехо, 46; Миронов, 85), Глушаков (Умяров, 66), Ломовицкий (Мелкадзе, 46), Зобнин (Гулиев, 46), Ханни (Глушенков, 66), Ташаев (Роша, 46), Зе Луиш.

«Локомотив» (1-й тайм): Гильерме, Чорлука, Кверквелия, Лысов, Баринов, Ан. Миранчук, Ал.Миранчук, Игнатьев, Кряховяк, Фарфан, Смолов.

«Локомотив» (2-й тайм): Коченков, Лысов, Хеведес, Кверквелия, Рыбус, Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фарфан (Жемалетдинов, 62), Тугарев, Эдер.

Предупреждения: Ханни, 8; Джикия, 64 – Ан. Миранчук, 19