Голы Обамеянга и Ляказетта принесли победу «Арсеналу» в игре с «Кардиффом»

Футбол 30 января 2019 00:41 Источник: «Советский спорт»

В матче 24-го тура английской премьер-лиги «Арсенал» на поле стадиона «Эмирейтс» обыграл «Кардифф» со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Пьер-Эмерик Обамеянг (66-я минута, пенальти) и Александр Ляказетт (83), забивший с передачи Обмеянга, а у гостей единожды отличился Натаниэл Мендес-Лейнг (90+3).

«Арсенал» с 47 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а «Кардифф» расположился на 18-й строчке, имея в активе 19 очков.

В следующем туре «канониры» 3 февраля на выезде сыграют с «Манчестер Сити», а «лазурные птицы» днем ранее примут «Борнмут».