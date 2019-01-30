Голы Обамеянга и Ляказетта принесли победу «Арсеналу» в игре с «Кардиффом» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол30 января 2019 00:41Источник: «Советский спорт»

Голы Обамеянга и Ляказетта принесли победу «Арсеналу» в игре с «Кардиффом»

В матче 24-го тура английской премьер-лиги «Арсенал» на поле стадиона «Эмирейтс» обыграл «Кардифф» со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Пьер-Эмерик Обамеянг (66-я минута, пенальти) и Александр Ляказетт (83), забивший с передачи Обмеянга, а у гостей единожды отличился Натаниэл Мендес-Лейнг (90+3).

«Арсенал» с 47 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а «Кардифф» расположился на 18-й строчке, имея в активе 19 очков.

В следующем туре «канониры» 3 февраля на выезде сыграют с «Манчестер Сити», а «лазурные птицы» днем ранее примут «Борнмут».

#апл#фк арсенал лондон#фк кардифф сити#обамеянг пьер-эмерик#ляказетт александр
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта