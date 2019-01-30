«МЮ» вырвал ничью в игре с «Бернли», уступая 0:2 к 87-й минуте

Футбол 30 января 2019 00:55 Источник: «Советский спорт»

В матче 24-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на поле стадиона «Олд Трафорд» сыграл вничью с «Бернли» – 2:2.

У гостей голами отметились Эшли Барнс (51-я минута) и Крис Вуд (81), а у хозяев поля мячи забили Поль Погба (87, пенальти) и Виктор Линделеф (90+2).

«МЮ» прервал победную серию из восьми игр и с 45 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, а «Бернли», доведший беспроигрышную серию до пяти игр, поднялся на 14-ю строчку, имея в активе 23 очка.

В следующем туре «Красные дьяволы» 3 февраля на выезде сыграют с «Лестером», а бордовые днем ранее примет «Саутгемптон».