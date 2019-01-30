Гол Рондона помог «Ньюкаслу» одержать волевую победу над «Манчестер Сити»

Футбол 30 января 2019 00:57 Источник: «Советский спорт»

В матче 24-го тура английской премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» на своем поле одержал волевую победу над «Манчестер Сити» – 2:1.

У победителей встречи голами отметились экс-форвард «Рубина» и «Зенита» Саломон Рондон (66-я минута) и Мэтт Ритчи (80, пенальти), а у гостей единственный мяч забил Серхио Агуэро (1).

«Манчестер Сити» прервал победную серию из четырех игр и с 56 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Ньюкасл» расположился на 14-й строчке, имея в активе 24 очка.

В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 3 февраля примут «Арсенал», а «сороки» днем ранее на выезде сыграют с «Тоттенхэмом».