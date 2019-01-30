Гол Головина не спас «Монако» от вылета из Кубка французской лиги

Футбол 30 января 2019 01:27 Источник: «Советский спорт»

В матче 1/2 финала Кубка французской лиги «Монако» на выезде в серии пенальти проиграл «Генгаму».

Основное время завершилось вничью – 2:2. У гостей голами отметились Маркуш Лопеш (18-я минута) и Александр Головин (24, видео), а у хозяев поля мячи забили Александр Менди (46) и Марку Тюрам (55). В серии пенальти точнее оказались подопечные Антуана Комбуаре – 5:4.

Стоит отметит, для россиянина этот гол стал первым в составе монегасков.

Добавим, что подопечные Леонарду Жардима большую часть встречи провели в меньшинстве – красную карточку на 14-й минуте получил новичок команды, экс-хавбек московского «Динамо» Вильям Ванкер.

Таким образом, «Генгам» вышел в финал Кубка французской лиги, где сыграет с победителем противостояния «Страсбур» – «Бордо».