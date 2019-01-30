Хосеп Гвардиола: Если мы хотим расти как клуб, то должны принять вызов

Футбол 30 января 2019 06:20 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

На данный момент "горожане" занимают 2-е место в таблице премьер-лиги.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарий после поражения своей команды от "Ньюкасла" в 24-м туре АПЛ (2:1).

"Мы играли слишком медленно, не навязывали свою игру. Они ударили по воротам в первый раз – и забили. Второй гол был забит с пенальти. Тем не менее, поздравляю «Ньюкасл». Это был не лучший наш вечер. Мы плохо играли на подборах и не были достаточно агрессивны, поэтому не смогли победить.

Следующая неделя будет тяжелой – предстоят матчи с «Арсеналом», «Эвертоном» и «Челси». Если мы хотим расти как клуб, то должны принять этот вызов. Мы отстаем от лидера, но сейчас только январь. Есть много титулов и очков, за которые еще можно сражаться", – заявил специалист, чьи слова приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "горожан".