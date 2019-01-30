Магомед Оздоев: Ракицкий – очень сильный футболист, он усилит «Зенит»

Футбол 30 января 2019 07:28 Источник: «Известия» Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что украинец перебрался в российский клуб из донецкого "Шахтера".

Хавбек "Зенита" Магомед Оздоев прокомментировал переход защитника Ярослава Ракицкого, а также уход в "ПСЖ" аргентинского хавбека Леандро Паредеса.

«С Ракицким я уже знаком, мы познакомились на отдыхе в Турции. У нас очень много общих друзей еще с тех времен, когда я играл в киевском «Динамо». Ярослав – хороший парень. Мы с ним быстро нашли общий язык и играли в отпуске в волейбол.

Ракицкий – очень сильный футболист. Конечно, он усилит «Зенит». Он долгое время играл за «Шахтер», который регулярно выступает в Лиге чемпионов. Из донецкого клуба вышел уже не один сильный игрок. Многие теперь играют в лучших клубах мира. Переход Ярослава – это, безусловно, плюс для «Зенита».

Паредес – отличный игрок, не зря он перешел в такой клуб, как «ПСЖ». Для него этот трансфер — большой шаг вперед, а для нашей команды – серьезная потеря. В то же время для любого игрока центра полузащиты уход Леандро – дополнительная мотивация, чтобы еще больше работать и доказывать свою состоятельность», – цитируют Оздоева "Известия".