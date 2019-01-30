Автобус «Урала» вылетел в кювет (фото)

Футбол 30 января 2019 10:35 Источник: «Московский комсомолец» Автор: Гичунцев Артур

Инцидент произошел в Екатеринбурге.

Автобус футбольного клуба "Урал" упал в кювет на кольцевой дороге в Екатеринбурге, сообщает "МК".

Согласно источнику, чтобы вытащить транспортное средство потребовались два эвакуатора. Отмечается, что в момент аварии в салоне находился только водитель, который не пострадал.

Автобус ФК «Урал» упал в кювет

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием автобуса футбольного клуба «Урал» #екатеринбург https://t.co/eFeaHw15Zz — МК в Екатеринбурге (@mk_eburg) 30 января 2019 г.

Данный автобус используется для перевозки второй команды и гостей. Первая команда «Урала» на данный момент готовится ко второй части сезона на Кипре.