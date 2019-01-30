Автобус «Урала» вылетел в кювет (фото) - Советский спорт
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Футбол30 января 2019 10:35Источник: «Московский комсомолец»Автор: Гичунцев Артур

Автобус «Урала» вылетел в кювет (фото)

Инцидент произошел в Екатеринбурге.

Автобус футбольного клуба "Урал" упал в кювет на кольцевой дороге в Екатеринбурге, сообщает "МК".

Согласно источнику, чтобы вытащить транспортное средство потребовались два эвакуатора. Отмечается, что в момент аварии в салоне находился только водитель, который не пострадал.

Данный автобус используется для перевозки второй команды и гостей. Первая команда «Урала» на данный момент готовится ко второй части сезона на Кипре.

#Футбол-Россия#рпл#фк урал
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