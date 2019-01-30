Клаудио Маркизио: Паредес получил предложение, от которого невозможно отказаться

Футбол 30 января 2019 10:54 Источник: «Спорт день за днем» Автор: Гичунцев Артур

Аргентинец перебрался во Францию за 45 млн евро.

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио прокомментировал переход хавбека Леандро Паредеса во французский «ПСЖ».

«Лео отличный футболист, но ему сделано предложение, от которого невозможно отказаться. Он нам сильно помогал, но, считаю, что футболисты, собранные в «Зените», обладают достаточным мастерством, чтобы выиграть чемпионат.

Посмотрим еще, придут ли к нам новички, но в любом случае мы все делаем все, чтобы набрать нужную форму. Причем быстро, ведь совсем скоро у нас матчи в Лиге Европы. У «Фенербахче» нет паузы, как у нас, поэтому работа на сборах для нас вдвойне важна», – цитирует итальянца «Спорт день за днем».