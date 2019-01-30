Клаудио Маркизио: Паредес получил предложение, от которого невозможно отказаться - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол30 января 2019 10:54Источник: «Спорт день за днем»Автор: Гичунцев Артур

Клаудио Маркизио: Паредес получил предложение, от которого невозможно отказаться

Аргентинец перебрался во Францию за 45 млн евро.

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио прокомментировал переход хавбека Леандро Паредеса во французский «ПСЖ».

«Лео отличный футболист, но ему сделано предложение, от которого невозможно отказаться. Он нам сильно помогал, но, считаю, что футболисты, собранные в «Зените», обладают достаточным мастерством, чтобы выиграть чемпионат.

Посмотрим еще, придут ли к нам новички, но в любом случае мы все делаем все, чтобы набрать нужную форму. Причем быстро, ведь совсем скоро у нас матчи в Лиге Европы. У «Фенербахче» нет паузы, как у нас, поэтому работа на сборах для нас вдвойне важна», – цитирует итальянца «Спорт день за днем».

#Футбол-Россия#рпл#фк псж#фк зенит#маркизио клаудио
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта