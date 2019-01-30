Форвард сборной Украины: Ракицкий был половиной «Шахтера». Как клуб мог его отпустить?

Футбол 30 января 2019 12:57 Источник: Sportbox.ru Автор: Гичунцев Артур

Ранее стало известно, что 31-летний защитник покинул "горняков" и стал футболистом "Зенита".

Нападающий "Малаги" и сборной Украины Евгений Селезнев, выступавший в России за "Кубань", прокомментировал переход Ярослава Ракицого в "Зенит".

"Я тоже не понял, как «Шахтер» мог его отпустить. Они поругались с Паулу Фонсекой, это понятно. Но это уже его дело главного тренера «горняков». Он хочет развалить все.

Я бы в такого футболиста вцепился руками и ногами, и не отпускал бы никогда. Я посмотрю, что там Фонсека натренирует без Ракицкого. Этот человек был половиной команды. Убери его и что будет? Увидим. Здесь даже говорить нечего. Просто главный тренер расставляет приоритеты в пользу своего эго. Это эгоизм вопреки футболу. Ну, пусть играет", – цитирует Селезнева Sportbox.