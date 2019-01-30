Юрий Белоус: В Катаре будут хорошие перспективы для экспорта российского футбола

Футбол 30 января 2019 13:05 Источник: Телеканал «360°» Автор: Сметанникова Дарья

Известный футбольный функционер Юрий Белоус прокомментировал итоги товарищеского турнира в Катаре.

Победу в товарищеском турнире на сборе одержал «Спартак», который в финале обыграл «Локомотив». Участие в соревнованиях также принимали «Зенит» и «Ростов».

«Было бы интересно, если бы добавилась какая-то катарская команда. Но мы же знаем, что катарцы владеют «Пари Сен-Жермен», эта команда тоже могла бы принять участие. Хотя, понятно, это было бы сложно из-за календаря.

В этом году было не самое лучшее время для проведения турнира. Сборная Катара как раз во вторник одержала историческую победу над командой ОАЭ и вышла в финал Кубка Азии. Поэтому все внимание Катара было привлечено к этой игре, а не к матчу «Спартака» и «Локомотива». Тем не менее, первый блин не комом. Здесь будут блестящие стадионы и хорошие перспективы для экспорта российского футбола в Катар», - цитирует Белоуса сайт телеканала «360».