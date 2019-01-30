Маурицио Сарри: Надеюсь, Азар останется в «Челси»

Футбол 30 января 2019 13:22 Источник: Evening Standard Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что бельгиец договрился о переходе в "Реал".

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника Эдена Азара.

"Ему 28 лет, и если он хочет уйти, то пусть уходит. Конечно, я надеюсь, что этого не произойдет и он останется с нами. Сейчас у Азара есть все, чтобы стать лучшим игроком Европы. Но иногда он довольствуется меньшим. Моя работа – сделать его лучше", – цитирует итальянца Standard.

В текущем сезоне хавбек "синих" провел 29 матчей, забил 13 голов и отдал 10 голевых передач.