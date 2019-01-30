Маурицио Сарри: Надеюсь, Азар останется в «Челси» - Советский спорт
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Футбол30 января 2019 13:22Источник: Evening StandardАвтор: Гичунцев Артур

Маурицио Сарри: Надеюсь, Азар останется в «Челси»

Ранее сообщалось, что бельгиец договрился о переходе в "Реал".

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника Эдена Азара.

"Ему 28 лет, и если он хочет уйти, то пусть уходит. Конечно, я надеюсь, что этого не произойдет и он останется с нами. Сейчас у Азара есть все, чтобы стать лучшим игроком Европы. Но иногда он довольствуется меньшим. Моя работа – сделать его лучше", – цитирует итальянца Standard.

В текущем сезоне хавбек "синих" провел 29 матчей, забил 13 голов и отдал 10 голевых передач.

#апл#фк челси#сарри маурицио#азар эден
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