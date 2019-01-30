«ПСЖ» готов заплатить 30 млн евро за полузащитника «Эвертона» Гейе - Советский спорт
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Футбол30 января 2019 14:07Источник: RMC SportАвтор: Сметанникова Дарья

«ПСЖ» готов заплатить 30 млн евро за полузащитника «Эвертона» Гейе

Полузащитник «Эвертона» Идрисса Гейе может продолжить карьеру в «ПСЖ».

Как сообщает RMC, «ПСЖ» сделал «Эвертону» улучшенное предложение по трансферу Гейе в размере 30 млн евро плюс бонусы. Ожидается, что руководство «ирисок» вновь ответит отказом. Однако окружение Гейе считает, что сделка состоится.

Ранее «ПСЖ» предложил за сенегальского хавбека 24 млн евро, но получил отказ.

В нынешнем сезоне 29-летний полузащитник провел 20 матчей за «Эвертон», в которых не сумел отличиться результативными действиями.

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