На «Анжи-Арене» снимают газон из-за долгов команды - Советский спорт
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Футбол30 января 2019 14:10Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

На «Анжи-Арене» снимают газон из-за долгов команды

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев сообщил, что газон на «Анжи-Арене» в Каспийске снимают из-за долгов команды.

«На нашем стадионе снимают газон из-за долгов. Собственник стадиона это давно уже хотел сделать, и к сожалению для нас всех, для всего клуба, для болельщиков, мы видим, что газон действительно начали снимать. Для матчей в весенней части чемпионата рассматриваются альтернативные варианты для проведения домашних игр в Грозном и Краснодаре – будем выбирать», - приводит слова Адиева «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что «Анжи» испытывает серьезные финансовые проблемы. Долг махачкалинского клуба составляет около 300 млн рублей.

«Анжи» после 17 туров РПЛ занимает 15-е место в турнирной таблице.

#фк анжи#адиев магомед#рпл#Футбол-Россия
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