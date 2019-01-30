Ярослав Ракицкий: Хотелось перейти в сильный чемпионат, в топ-команду, в «Зенит»

Футбол 30 января 2019 14:15 Источник: ФК «Зенит» Автор: Сметанникова Дарья

Новичок «Зенита» Ярослав Ракицкий на пресс-конференции рассказал о переходе в петербургский клуб, а также о планах на будущее.

«Я очень доволен тем, что приехал в Петербург и тем, что буду играть за великий клуб. «Зенит» идет на первом месте, и я сделаю все, чтобы так и было в конце чемпионата.

Чувствую себя прекрасно, мне 29 лет, я в самом расцвете карьеры и готов пахать на поле, чтобы заслужить место в составе

Хотелось перейти в сильный чемпионат, в топ-команду, в «Зенит». Я готов отдавать всего себя на поле и буду играть за команду и за город.

Вся моя семья училась в Петербурге, даже няня моего ребенка жила здесь. Все связывает меня с этим городом. Любимых мест пока нет, но в скором времени точно появятся.

Спасибо Толику (Тимощуку) за то, что он закончил карьеру футболиста и оставил мне свой номер (смеется). Я хотел бы играть под этим номером, влюбился в него. Почему 44-й номер? Просто в «Шахтере» мне его дали», - цитирует Ракицкого пресс-служба «Зенита».

Напомним, 29-летний украинец подписал контракт с петербургской командой, рассчитанный на 3,5 года. Сумма трансфера не разглашается. По данным transfermarkt.de, украинский клуб выручил на продаже футболиста десять миллионов евро.