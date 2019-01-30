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Футбол30 января 2019 14:37Источник: ФК «Зенит»Автор: Сметанникова Дарья

Семак рассказал о будущем Ивановича и Нету

В понедельник «Зенит» подписал контракт на 3,5 года с 29-летним украинским защитником Ярославом Ракицким.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о приобретении Ракицкого, а также о будущем защитником Бранислава Ивановича и Луиша Нету.

«Ярослав может играть и в 3, и в 4 защитника. У него прекрасное понимание игры, хорошее начало атаки. Мы знаем все плюсы и постараемся их использовать. А как играть, будем решать, исходя из состояния игроков.

Но я думаю, что маловероятно, что мы будем использовать его на каких-то непривычных позициях. Наша идея и задача — использовать его там, где будет удобно и комфортно Ярославу и где он будет приносить максимальную пользу. Пока это позиции в обороне. Но может быть, игра убедит и мы попробуем подвинуть повыше.

Дела с Ивановичем и Нету обстоят хорошо. Они в команде, тренируются, работают, а по поводу будущего будем определяться позднее. У Бранислава есть определенные условия, при которых его контракт пролонгируется. С Нету мы разговаривали, понимаем его позицию, у нас тоже есть своя позиция, и ближе к завершению сезона будем определяться», - цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

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