Неймар пропустит 2,5 месяца, но обойдется без операции - Советский спорт
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Футбол30 января 2019 14:41Источник: ФК «Пари Сен-Жермен»Автор: Сметанникова Дарья

Неймар пропустит 2,5 месяца, но обойдется без операции

Форвард «ПСЖ» Неймар 23 января получил травму в матче 1/16 финала Кубка Франции со «Страсбургом» (2:0).

Изначально сообщалось, что у Неймара рецидив травмы плюсневой кости правой ноги, перелом которой он получил в феврале 2018 года.

Как сообщает пресс-служба «ПСЖ», Неймар пропустит 10 недель в связи с консервативным лечением пятой плюсневой кости правой ноги.

После углубленного осмотра врачи парижского клуба решили провести консервативное лечение футболиста, которое не будет предусматривать операцию.

#неймар#фк псж#лига 1
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