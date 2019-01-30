Неймар пропустит 2,5 месяца, но обойдется без операции

Футбол 30 января 2019 14:41 Источник: ФК «Пари Сен-Жермен» Автор: Сметанникова Дарья

Форвард «ПСЖ» Неймар 23 января получил травму в матче 1/16 финала Кубка Франции со «Страсбургом» (2:0).

Изначально сообщалось, что у Неймара рецидив травмы плюсневой кости правой ноги, перелом которой он получил в феврале 2018 года.

Как сообщает пресс-служба «ПСЖ», Неймар пропустит 10 недель в связи с консервативным лечением пятой плюсневой кости правой ноги.

После углубленного осмотра врачи парижского клуба решили провести консервативное лечение футболиста, которое не будет предусматривать операцию.