Семак – об уходе Паредеса. В «Зените» должны играть те, кто хочет этого

Футбол 30 января 2019 14:44 Источник: ФК «Зенит» Автор: Сметанникова Дарья

Леандро Паредес стал игроком «ПСЖ», перейдя из «Зенита» по оценкам СМИ за 47 млн евро.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал трансфер 24-летнего аргентинца, а также сообщил о новых трансферах.

«Мы думаем, мы в поиске, прорабатываем разные варианты. Но в любом случае хочется поблагодарить Паредеса за время, проведенное в «Зените», за его работу, игру. Однако я уже говорил, что в команде должны играть те, кто хочет этого. Насильно никто никого удерживать не должен. Тем более, что мы отпустили его в более сильный чемпионат и клуб. Думаю, этот трансфер всех устроил. Конечно, для главного тренера это минус, ведь это потеря качественного игрока. Но в этом и заключается работа тренера — думать, как строить игру, добиваться результата. Лично я рад за него и желаю радовать игрой болельщиков. Футбольные качества у него фантастические, это игрок, который с мячом умеет делать практически все. Так что надеюсь, что в ПСЖ он без мяча будет проводить очень мало времени.

Мы работаем, просматриваем тех, кто мог бы усилить команду. Если появится возможность пригласить того, кто будет сильнее игроков, которые у нас уже есть, то мы ей воспользуемся. Разумеется, в разумной ценовой категории», - цитирует Семака пресс-служба «Зенита».