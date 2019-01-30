Трабукки стал специалистом по селекционной работе в «Оренбурге» - Советский спорт
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Футбол30 января 2019 15:12Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Трабукки стал специалистом по селекционной работе в «Оренбурге»

Футболистам «Оренбурга» представили агента Марко Трабукки.

Трабукки будет новым сотрудником «Оренбурга». Итальянец стал специалистом по селекционной работе. Об этом сообщил вратарь команды Александр Довбня.

«Да, нам его (Трабукки) представил президент клуба, что он пришел в клуб, по селекционной работе. Мое мнение — не знаю, для чего. У нас очень дружный коллектив, хорошая атмосфера. По трансферам в клубе все было нормально, у нас хорошие футболисты, все выкладываются на 100%, мы идем неплохо, неплохо играем. Зачем какие-то перемены нужны были, не знаю», - цитирует Довбню «Р-Спорт».

Напомним, ранее Трабукки работал с Массимо Каррерой в «Спартаке».

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