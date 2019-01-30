Ярослав Ракицкий: Российский чемпионат на голову или даже на две сильнее, чем украинский

Футбол 30 января 2019 15:15 Источник: ФК «Зенит» Автор: Сметанникова Дарья

Бывший защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий подписал контракт с «Зенитом» в понедельник.

29-летний украинец сравнил чемпионат России и чемпионат Украины.

«Понятно, что российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат — очень слабый и не очень интересный. И так продолжается уже пятый год. Поэтому мне и хотелось перейти в новый турнир и топ-команду, тем более в «Зенит». Я очень счастлив.

Любимые места, надеюсь, скоро появятся. А так — вся моя семья училась в Петербурге. Даже няня моего ребенка до 17 лет жила здесь. С Петербургом меня связывает очень многое», - цитирует Ракицкого пресс-служба «Зенита».

Напомним, защитник подписал контракт с петербургской командой, рассчитанный на 3,5 года. Сумма трансфера не разглашается. По данным transfermarkt.de, украинский клуб выручил на продаже футболиста десять миллионов евро.