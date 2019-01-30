Иван Обляков: Надеюсь, что забью за ЦСКА свой первый гол в официальной игре

Футбол 30 января 2019 15:37 Источник: ПФК ЦСКА Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал итог товарищеского матча с «Норшелланном» (2:1).

Обляков стал автором одного из голов армейцев.

«Матч получился интересным. Соперник неплохой, хорошо, что выиграли. Мы только набираем форму, в плане подготовки это была важная игра.

Мой гол? Свой первый мяч в РПЛ я забил именно так. А вообще головой не очень здорово играю. Ильзат хорошо навесил. Закрыл глаза, ударил, попал. Все!

Надеюсь, что забью за ПФК ЦСКА свой первый гол в официальной игре», - цитирует Облякова пресс-служба армейского клуба.