Иван Обляков: Надеюсь, что забью за ЦСКА свой первый гол в официальной игре - Советский спорт
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Футбол30 января 2019 15:37Источник: ПФК ЦСКААвтор: Сметанникова Дарья

Иван Обляков: Надеюсь, что забью за ЦСКА свой первый гол в официальной игре

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал итог товарищеского матча с «Норшелланном» (2:1).

Обляков стал автором одного из голов армейцев.

«Матч получился интересным. Соперник неплохой, хорошо, что выиграли. Мы только набираем форму, в плане подготовки это была важная игра.

Мой гол? Свой первый мяч в РПЛ я забил именно так. А вообще головой не очень здорово играю. Ильзат хорошо навесил. Закрыл глаза, ударил, попал. Все!

Надеюсь, что забью за ПФК ЦСКА свой первый гол в официальной игре», - цитирует Облякова пресс-служба армейского клуба.

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