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Футбол30 января 2019 15:41Источник: OleАвтор: Сметанникова Дарья

Месси может вернуться в сборную Аргентины в конце марта

В ближайшее время будет объявлено о возвращении Лионеля Месси в сборную Аргентины.

Нападающий «Барселоны» уже обсудил свои намерения с главным тренером национальной команды Лионелем Скалони. Об этом сообщает Ole.

По информации издания, Месси может вернуться в сборную Аргентины в товарищеском матче с командой Венесуэлы, который пройдет 22 марта в Мадриде.

В Рио-де-Жанейро состоялась жеребьевка Кубка Америки, который пройдет с 14 июня по 7 июля в пяти городах Бразилии.

Аргентина попала в группу B и сыграет с Колумбией (15 июня, Сальвадор), Парагваем (19 июня, Белу-Оризонти) и Катаром (23 июня, Порту-Алегри).

Месси не провел ни одного матча за сборную Аргентины после чемпионата мира в России.

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