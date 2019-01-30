Виктор Гончаренко: Надеюсь, что нападающие ЦСКА будут улучшать свою статистику

Футбол 30 января 2019 15:58 Источник: ПФК ЦСКА Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Норшелланном» (2:1) в товарищеском матче на сборе в Испании.

— Виктор Михайлович, поздравляем с очередной победой на сборах! Как оцените матч?

— Эта игра чем-то похожа на предыдущую — по счету, по содержанию. Такие матчи мне нравятся тем, что соперник организован, агрессивен. Нужно очень быстро работать с мячом и принимать много правильных решений, работать в цейтноте между линиями, следить за тем, чтобы не пропустить контратаку, нападающим — правильно открываться. Многие игроки набирают форму –— те же Ахметов, Бистрович, Эрнандес. Попробовали в новой позиции Яку — где-то он терялся, но нагрузок мы не снижаем, работаем хорошо. Важно планомерно улучшать свою игру — как отдельным игрокам, так и команде в целом.

— Мы помним ситуацию, когда на зимних сборах забивали исключительно нападающие. Сейчас картина другая: девять голов — девять разных футболистов…

— Даже не задумывался об этом (улыбается). Для меня это не имеет никакого значения, тем более что счет, который был в первой игре (5:0. — Прим. ред.), не позволяет правильно оценить игру команды. Надеюсь, что нападающие будут забивать не по одному голу, а дальше улучшать свою статистику», - цитирует Гончаренко пресс-служба ЦСКА.