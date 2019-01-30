Жирков и Тарасов потребовали свободу для Кокорина

Футбол 30 января 2019 16:33 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин находится в СИЗО «Бутырка» по обвинению в хулиганстве и побоях.

Защитник «Зенита» Юрий Жирков и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов стали участниками акции #СвободуКокорину, которую запустили в инстаграме.

Ранее в акции поучаствовал Артем Дзюба.

Напомним, Кокорин и Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.