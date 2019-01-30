Жирков и Тарасов потребовали свободу для Кокорина

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин находится в СИЗО «Бутырка» по обвинению в хулиганстве и побоях.
Защитник «Зенита» Юрий Жирков и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов стали участниками акции #СвободуКокорину, которую запустили в инстаграме.
Ранее в акции поучаствовал Артем Дзюба.
Напомним, Кокорин и Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.
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#Repost @innazhirkova with @make_repost ・・・ Саша, @kokorin9 🙌Мы тебя очень ждём дома ! Я знаю ,как тяжело твоим близким без тебя . Знай ,что мы с тобой ! Все мы понимаем виновность ребят и никто не оправдывает их поведение ! Но ребята уже с полна получили ! 8 февраля состоится суд и я очень надеюсь ,что ребята смогут вернуться к своим детям и женам 👪которым без них очень не легко . #свободукокорину
Публикация от Юрий Жирков (@yuryzhirkov)
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Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)