Роман Павлюченко: О возобновлении карьеры речи пока не идет

Футбол 30 января 2019 16:58 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о своем продолжении карьеры.

Ранее сообщалось, что 37-летний нападающий заявлен в стартовый состав «Арарата» на контрольный матч против московского «Экспресса».

«Нельзя говорить о каком-то возвращении в «Арарат»: есть тренировки, игры, для себя занимаюсь, бегаю. Никаких официальных договоренностей, контрактов нет. О возобновлении карьеры речи пока не идет», - цитирует Павлюченко ТАСС.

Павлюченко стал игроком «Арарата» в мае 2017 года. В ноябре того же года контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Позже Павлюченко сообщил о намерении завершить карьеру.