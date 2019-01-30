Роман Павлюченко: О возобновлении карьеры речи пока не идет - Советский спорт
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Футбол30 января 2019 16:58Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

Роман Павлюченко: О возобновлении карьеры речи пока не идет

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о своем продолжении карьеры.

Ранее сообщалось, что 37-летний нападающий заявлен в стартовый состав «Арарата» на контрольный матч против московского «Экспресса».

«Нельзя говорить о каком-то возвращении в «Арарат»: есть тренировки, игры, для себя занимаюсь, бегаю. Никаких официальных договоренностей, контрактов нет. О возобновлении карьеры речи пока не идет», - цитирует Павлюченко ТАСС.

Павлюченко стал игроком «Арарата» в мае 2017 года. В ноябре того же года контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Позже Павлюченко сообщил о намерении завершить карьеру.

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