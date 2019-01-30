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Футбол30 января 2019 17:12Источник: BBCАвтор: Сметанникова Дарья

Найдены возможные обломки самолета Салы

На прошлой неделе в районе Нормандских островов с радаров пропал самолет Piper Malibu, на котором находился новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала.

Французские власти сообщили, что нашли часть подушки кресла и самолета на пляже Сурайнвилль, располагающемся на полуострове Котентин. Ранее на той же территории была найдена еще одна подушка.

«Теперь мы определили приоритетную область подводного поиска размером около 4 квадратных морских миль ... чтобы попытаться найти и идентифицировать возможные обломки самолета. Поиски начнутся в конце этих выходных из-за погодных условий», - сообщил Отдел по расследованию авиационных происшествий, заявление которого приводит журналист BBC Дэн Роан.

Сала подписал контракт с «Кардиффом» до лета 2022 года. Аргентинец на прошлой неделе попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал с радаров за час до прибытия.

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