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Футбол30 января 2019 17:24Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Сестра Ракицкого: Там, где ты, там победы!

Ярослав Ракицкий в понедельник подписал контракт на 3,5 года с «Зенитом».

Сестра футболиста Дарья Ракицкая прокомментировала переход своего брата в петербургский клуб.

«Донецкий «Шахтер» — клуб, где воплощаются мечты. Как нелегко ты пробивался в академию «горняков», сколько было преград, но ты победил! Ты прошел все ступеньки, чтобы стать игроком первой команды. И летом 2009 года сбылась мечта всей нашей семьи — ты стал первым академиком клуба, который подписал контракт с первой командой «Шахтера». 17 лет ты строил здесь свою историю.

С первых матчей Мирча Луческу доверил тебе место в основном составе, где Ярослав Ракицкий стал незаменимым. Ты оправдал доверие — стал ежегодно добывать с командой золото. Только золото. В конце 2018-го сбылась и моя мечта — работать с тобой, брат, на одном футбольном поле. Только ты с мячом, а я с микрофоном. Этих эмоций не описать… Брат, ты чемпион, ты легенда. Там, где ты, там победы! Все получится», - написала Дарья в своем инстаграме.

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