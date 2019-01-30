Маурицио Сарри: Игуаин должен привыкнуть, что защитники в Англии играют очень агрессивно

Футбол 30 января 2019 18:01 Источник: ФК «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча 24-го тура чемпионата Англии против «Бормута».

- Нам предстоит сыграть очень сложный матч. Если вы взглянете на их показатели в домашних матчах, то увидите, что это очень тяжело. Они набрали 21 очко на своем поле и 9 очков на выезде. Они забили дома на 10 мячей больше, чем в гостях. Они пропустили дома на 8 мячей меньше, чем на выезде. У них хорошая команда с особенным тренером, и нас ожидает тяжелый матч. Для нас будет очень важным набрать очки в этот момент.

Я хочу посмотреть на физическое состояние Гонсало, потому что он играл не так часто в последнее время, поэтому я хочу посмотреть, как он восстановился. Эден получил отдых и не сыграл в прошлом матче, поэтому он, разумеется, сыграет с «Борнмутом». Мне предстоит принять решение по Гонсало. Защитники в Англии играют очень агрессивно, поэтому он должен привыкнуть к такому футболу, - приводит слова Сарри пресс-служба «Челси».

Добавим, что встреча пройдет сегодня, 30 января, и начнется в 22:45 по московскому времени.