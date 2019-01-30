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Футбол30 января 2019 18:30Источник: Hull Daily MailАвтор: Сметанникова Дарья

Крауч может стать игроком «Бернли»

38-летний нападающий «Сток Сити» Питер Крауч может продолжить карьеру в английской премьер-лиге. Об этом сообщает Daily Mail.

В январе Крауч отклонил несколько предложений от клубов из Чемпионшипа. Сейчас нападающий может оказаться в «Бернли» по обмену с форвардом Сэмом Воуксом.

Ранее Крауч выступал в Тоттенхэм Хотспур», «Куинз Парк Рейнджерс», «Портсмуте», «Ливерпуле», «Астон Вилле», «Норвич Сити» и «Саутгемптоне».

В нынешнем сезоне Крауч провел 23 матча в АПЛ, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

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