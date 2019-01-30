Абель Эрнандес: Самая забавная шутка в ЦСКА – бросить Гранеро в джакузи со льдом

Футбол 30 января 2019 18:48 Источник: ПФК ЦСКА Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес рассказал об атмосфере в команде на сборе в Испании.

«Самое забавное — бросить Паулино в джакузи со льдом. Нет ничего лучше этого, потому что он каждый день заставляет нас работать на максимуме возможностей. Мы уже в полном изнеможении от этих нагрузок. Так что это совершенно точно не последнее купание Гранеро. Я в этом абсолютно уверен.

На каком языке мы разговариваем в команде? Такуме пока сложно понимать нас, поэтому мы используем и английские слова, и испанские, и даже иногда португальские. Японцу непросто выучить португальский, но какие-то отдельные слова Такума уже понимает. Когда мы их произносим, по нему это сразу видно. А если совсем ничего не получается, на помощь приходит Родриго. Он у нас полиглот, даже по-японски уже несколько слов знает», - цитирует Абеля пресс-служба ЦСКА.