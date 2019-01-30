Валерий Карпин: Еременко — один из самых квалифицированных игроков в «Ростове»

Футбол 30 января 2019 19:05 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о полузащитнике команды Романе Еременко.

— Еременко — один из самых квалифицированных игроков в «Ростове», а может и вообще в лиге. Мы очень надеемся и даже больше — я уверен, что все будет хорошо. И он будет давать нам то, что нужно. Новый игрок, и у него не так много времени, чтобы влиться в команду, поэтому сложности какие-то возможно и будут. Хотя мы уверены, что все будет хорошо. То же можно сказать и про других новичков.

— Помните, что вы дисквалифицированы на первые три матча РПЛ после паузы?

— Да. Как все будет? Так же, как и было. Не в первый раз уже. В «Спартаке» такое было раз, в «Армавире». В раздевалку в таких случаях зайти не могу. Могу приехать с игроками на одном автобусе, а в раздевалку зайти не могу. Сразу на трибуну.

— Но есть же и плюсы — с трибуны лучше футбол смотреть?

— Плюсы есть. Но какой смысле лучше видеть игру, если потом в раздевалке я не могу передать это игрокам. Можно sms писать, конечно. Тогда и каждую игру наверху сидеть?

— Почему нет?

— Потому что эмоции другие. Это не решающий показатель, но фигура тренера на бровке или на скамейке придает какой-то импульс игрокам, – приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, что Карпин получил дисквалификации на шесть матчей, три из них условно, за толчок резервного арбитра в матче 17-го тура с «Крыльями Советов» (0:1).