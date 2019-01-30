«Рубин» сыграл вничью со «Слованом» на сборе - Советский спорт
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Футбол30 января 2019 19:10Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

«Рубин» сыграл вничью со «Слованом» на сборе

«Рубин» провел контрольный матч на сборе против «Слована» из Братиславы.

Матч закончился ничьей – 2:2. В составе казанской команды отличились Руслан Камболов, реализовавший пенальти, и Данил Степанов.

Товарищеский матч

«Рубин» (Россия) – «Слован» (Словакия) - 2:2 (0:1)

Голы: Чаврич, 2 (0:1). Камболов, 58 - с пенальти (1:1). Степанов, 70 (2:1). Шпорар, 76 - с пенальти (2:2).

«Рубин»: Волк, Калинин (Камболов, 46), Останин (Степанов, 46), Микушин (Зиганшин, 46), Уремович (Агапов, 46), Акбашев (Башкиров, 46), Байрамян (Мухаметзянов, 46), Могилевец (Шекари, 46. Коблов, 72), Пантелеев (Давиташвили, 46), Полоз (Сагитов, 46), Голдобин.

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