«Барселона» случайно объявила об аренде «Арсеналом» Дениса Суареса - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол30 января 2019 20:35Источник: Goal.com

«Барселона» случайно объявила об аренде «Арсеналом» Дениса Суареса

Как сообщает Goal.com, «Барселона» на своем официальном сайте подтвердила аренду «Арсеналом» полузащитника Дениса Суареса , но позже удалила статью.

По информации издания, в сообщении говорилось, что 25-летний испанский полузащитник также подписал новый контракт с каталонским клубом до лета 2021 года.

Отмечается, что сделка также включала в себя возможность для «Арсенала» выкупить Суареса по окончании текущего сезона.

Накануне сообщалось, что представители «Арсенала» смогли договориться с руководством «Барселоны» по условиям аренды испанца.

Напомним, что Суарес перешел в «Барселону» из «Вильярреала» в июле 2016 года за 3,25 миллиона евро. За это время он провел 71 матч за каталонскую команду, записав на свой счет 8 забитых мячей и 11 результативных передач. Портал transfermarkt.com оценивается стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

#испанская примера#апл#фк барселона#фк арсенал лондон#суарес денис#Возможные трансферы
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта