Адвокат Мамаева: Заседание по возможному продлению ареста пройдет 5–6 февраля

Футбол 30 января 2019 21:31 Источник: Чемпионат.com

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал, когда пройдет судебное заседание о возможном продлении футболисту срока нахождения под стражей.

«8 февраля истекает срок содержания Мамаева под стражей. По закону, если следствие не укладывается в сроки, а они уже истекли, они могут попросить суд продлить арест обвиняемым. Это должно произойти за семь дней до истечения срока содержания под стражей, то есть либо завтра, 31 января, либо 1 февраля.

Следствие может попросить избрать суд и менее тяжкую меру пресечения, но, скорее всего, снова попросят продлить арест. Суд должен будет рассмотреть это ходатайство в течение пяти дней, поэтому заседание суда по возможному продлению ареста Павлу ориентировочно пройдёт 5 или 6 февраля», – приводит слова адвоката «Чемпионат».

Напомним, Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. 5 декабря Мосгорсуд продлил их арест до 8 февраля 2019 года.