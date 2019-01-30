«Фиорентина» забила семь мячей «Роме» и вышла в полуфинал Кубка Италии

Футбол 30 января 2019 22:11 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Фиорентины» на своем поле одержали победу над «Ромой» в матче ¼ финала Кубка Италии со счетом 7:1.

В составе команды из Флоренции хет-триком отметился Федерико Кьеза, дубль на свой счет записал Джованни Симеоне, еще по одному мячу забили Луис Мурьель и Марко Бенасси. У римского клуба отличился Александар Коларов.

Отметим, что на 72-й минуте встречи с поля был удален нападающий «Ромы» Эдин Джеко.

В полуфинале «Фиорентина» сыграет с победителем встречи «Аталанта» - «Ювентус», которая состоится сегодня позднее.

Кубок Италии

1/4 финала

«Фиорентина» – «Рома» - 7:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Кьеза (7), 2:0 – Кьеза (18), 2:1 – Коларов (28), 3:1 – Муриэль (33), 4:1 – Бенасси (66), 5:1 – Кьеза (74), 6:1 – Симеоне (79), 7:1 – Симеоне (89).

«Фиорентина»: Лафон, Пеццелья, Бираги, Миленкович, Витор Уго (Лорини, 22), Фернандеш, Верету, Кьеза (Жерсон, 77), Бенасси, Миральяс, Муриэль (Симеоне, 73).

«Рома»: Ольсен, Флоренци, Манолас, Коларов, Фасио, Нзонзи (Пеллегрини, 46), Кристанте, Дзаньоло, Пасторе (Джеко, 46), Эль-Шаарави (де Росси, 77), Шик.

Предупреждения: Дзаньоло (11), Эль-Шаарави (31), Муриэль (69), Пеллегрини (71).

Удаление: Джеко (72).