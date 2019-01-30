Виллиан: Игуаин серьезно поможет «Челси» в этом сезоне

Футбол 30 января 2019 22:39 Источник: ФК «Челси»

Бразильский полузащитник «Челси» Виллиан поделился мнением о нападающем лондонской команды Гонсало Игуаине, который дебютировал в матче 1/16 финала Кубка Англии против «Шеффилд Уэнсдей» (3:0).

- Это очень хороший игрок, у него высокий уровень мастерства. Он любит двигаться, прорываться за линию обороны соперника и отыгрываться в касание с партнерами, что очень важно. Он серьезно нам поможет в этом сезоне и хорошо подойдет нашему стилю игры.

Они (Игуаин и Маурицио Сарри) знают друг друга, и я думаю, что это особенный игрок, способный забивать много мячей. Он хорошо себя проявил в «Наполи», в «Ювентусе», в «Реале», поэтому он может повторить это здесь, - приводит слова Виллиана пресс-служба «Челси».

Напомним, что 24 января «Челси» арендовал Игуаина у «Ювентуса» до конца текущего сезона с возможностью последующего выкупа.