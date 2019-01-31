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Футбол31 января 2019 00:39Источник: «Советский спорт»

«Борнмут» на своем поле разгромил «Челси»

Футболисты «Борнмута» взяли верх над «Челси» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Англии со счетом 4:0.

В составе победителей дублем отметился Джошуа Кинг, еще по одному мячу на свой счет записали Дэвид Брукс и Чарли Дэниелс.

После этой победы «Борнмут», набрав 33 очка, поднялся на десятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Челси», имея в активе 47 баллов, занимает четвертое место.

В следующем туре «Борнмут» в гостях встретится с «Кардифф Сити», а «Челси» на своем поле сыграет с «Хаддерсфилд Таун».

Чемпионат Англии
24-й тур

«Борнмут» – «Челси» - 4:0 (0:0, 4:0)

Голы: 1:0 – Кинг (47), 2:0 – Брукс (63), 3:0 – Кинг (74), 4:0 – Дэниэлс (90+2).

«Борнмут»: Боруц, Кук, Смит, Клайн, Аке, Станислас (Мифем, 90), Брукс (Айб, 68), Фрэйзер (Дэниэлс, 90), Серман, Кинг, Гослинг.

«Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Эмерсон, Аспиликуэта, Давид Луиз, Ковачич (Лофтус-Чик, 77), Жоржиньо, Педро (Виллиан, 61), Канте, Азар, Игуаин (Жиру, 65).

Предупреждение: Серман (72).

#апл#фк челси#фк борнмут
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